Помогите решить 3(x-11)-4(x-10)=0
Математика
Помогите решить 3(x-11)-4(x-10)=0
Ответ(ы):
Гость:
3х-33-4х+40=0 -х=-40+33 х=7
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