Помогите срочно прилагательное и существительное в сказке золотая рыбка
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Помогите срочно прилагательное и существительное в сказке золотая рыбка
Ответ(ы):
Гость:
Прилагательное - золотая, рыбка- существ)
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