Периметр прямоугольника равен 30 сантиметров найдите его стороны если известно что площадь прямоугольника равна 56 сантиметров в квадрате

Математика

Периметр прямоугольника равен 30 сантиметров найдите его стороны если известно что площадь прямоугольника равна 56 сантиметров в квадрате

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