Периметр прямоугольника равен 30 сантиметров найдите его стороны если известно что площадь прямоугольника равна 56 сантиметров в квадрате
Математика
Периметр прямоугольника равен 30 сантиметров найдите его стороны если известно что площадь прямоугольника равна 56 сантиметров в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
Одна сторона-7см, а другая-8см
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