В трех книгах 502 страницы. В первой и второй книгах 148 стр., а во второй и третьей книгах 460 стр. Сколько страниц в каждой книге?
Математика
В трех книгах 502 страницы. В первой и второй книгах 148 стр., а во второй и третьей книгах 460 стр. Сколько страниц в каждой книге?
Ответ(ы):
Гость:
148+460=608 (стр) в первой, третьей и двух вторых книгах 608-502=106 (стр) во второй книге 148-106=42 (стр) в первой книге 460-106=354 (стр) в третьей книге
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