В трех книгах 502 страницы. В первой и второй книгах 148 стр., а во второй и третьей книгах 460 стр. Сколько страниц в каждой книге?

Математика

В трех книгах 502 страницы. В первой и второй книгах 148 стр., а во второй и третьей книгах 460 стр. Сколько страниц в каждой книге?

Автор: Гость