Чему учит"Тарас Бульба"? сочинение

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"Тарас Бульба" - историческая повесть, где автор в романтических тонах изобразил народный коллектив, казачество, чувство любви к родине. Запорожцы - настоящие былинные богатыри, сражающиеся за независимость своей отчизны. При всей романтической окрашенности образ Тараса Бульбы нарисован жизненно и убедительно. Мы издавна привыкли называть “Тараса Бульбу” исторической повестью. И для этого, есть серьезные основания. По многим своим жанровым признакам “Тарас Бульба” и есть историческая повесть. Но тем не менее широта охвата действительности и основательность в изображении народной жизни позволяют видеть в гоголевской повести произведение, близкое к жанру исторического романа. Свободно распоряжаясь историческим материалом, не воспроизводя ни одного конкретного исторического события, Гоголь создал произведение искусства, в котором раскрыл историю народа. В гоголевской повести вырисовывается перед нами вся жизнь казачества — его частный и общественный быт, его жизнь в мирное и военное время, его административный уклад и повседневные обычаи. Поразительная емкость “Тараса Бульбы” иглубина его содержания — вот что делает повесть одним из замечательных событий в истории русского исторического романа. Выразительными штрихами показал Гоголь героев Сечи. Остап, бесстрашно поднимающийся на плаху, Бовдюг, страстно призывающий к товариществу; Шило, преодолевающий неимоверные препятствия, чтобы вернуться в родную Сечь; Кукубенко, высказывающий перед смертью свою заветную мечту: “Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы”. Этим людям свойственна одна общая черта: преданность Сечи и Русской земле. В них видит Гоголь воплощение лучших черт национального русского характера. Из первой главы мы узнаём, что Тарас любил простую жизнь казаков, неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия. Он самоуправно входил в сёла, где только жаловались на арендаторов и на прибавку новых пошлин с каждой хаты. Сам с о своими казаками производил над ними расправу и положил себе правило, что в трёх случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда сборщики податей не уважили в чём старшин и стояли перед ними в шапках; когда поглумились над православием и не почли предковского закона, и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительно поднять оружие во славу христианства. Суровый и непреклонный, Тарас Бульба ведет жизнь, полную невзгод и опасностей. Он не был создан для семейного очага. Увидевшись после долгой разлуки с сыновьями, Тарас назавтра же спешит с ними в Сечь, к казакам. Здесь его подлинная стихия. Человек огромной воли, трогательно нежный к товарищам и беспощадный к врагу, он карает арендаторов и защищает угнетенных. Это мудрый и опытный вожак казацкого войска. Его отличали, пишет Гоголь, “умение двигать войском и сильнейшая ненависть к врагам”. Он любит простую жизнь казаков и ничем не выделяется среди них. Вся жизнь Тараса была неразрывно связана с жизнью Сечёй. Служению товариществу, отчизне он полностью отдавал себя. Образ Тараса воплощает в себе размах народной жизни, всю духовную и нравственную силу народа. Сила Тараса — в могуществе тех патриотических идей, которые он выражает. В нем нет ничего эгоистического, мелкого, корыстного. Его душа проникнута лишь одним стремлением — к свободе и независимости своего народа. Мне кажется, что Тарас был очень хороший вожак казацкого войска, добрый и открытый человек, но семьянин из него никогда бы не получился. Его жена видела своего мужа в год два-три дня, она терпела оскорбления, даже побои, она видела из милости только оказываемые ласки. Ей не хватало заботы и любви от своего супруга, поэтому она вилась над своими сыновями. Повесть «Тарас Бульба» учит преданности и наставляет любить свою Родину.