Периметр треугольника равен 14 см.Длины двух сторон равны,а третья сторона на 2 см больше,чем первые две.Постройте этот треугольник.

Математика

Периметр треугольника равен 14 см.Длины двух сторон равны,а третья сторона на 2 см больше,чем первые две.Постройте этот треугольник.

Автор: Гость