Периметр треугольника равен 14 см.Длины двух сторон равны,а третья сторона на 2 см больше,чем первые две.Постройте этот треугольник.
Математика
Периметр треугольника равен 14 см.Длины двух сторон равны,а третья сторона на 2 см больше,чем первые две.Постройте этот треугольник.
Ответ(ы):
Гость:
Сторона треугольника Хсм третья сторона Х+2 Х+Х+Х+2=14 3Х=14-2 Х=12:3 Х=4см одна сторона вторая сторона тоже 4см третья 4+2=6см равнобедренный треугольник с основанием 6см
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