Найдите четвёртое /третье лишнее слово. Заранее спасибо.
Русский язык
Найдите четвёртое /третье лишнее слово. Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Помогите пожалуйста решить задачу 7 класс.Параллельные прямые a и b пересекаются с прямой c . Один из внутренних углов равен 107 градусов .под каки...
Информатика
Математика
У ювелира есть 84 изумруда, 24 рубина и 36 сапфиров. наибольшее количество одинаковых ожерелий, которые он сможет сделать из этих камней&
Русский язык