Помогите пожалуйста решить задачу 7 класс.Параллельные прямые a и b пересекаются с прямой c . Один из внутренних углов равен 107 градусов .под каким углом пересекает биссектриса данного угла вторую прямую. Ответы в конце учебн...
Геометрия
Помогите пожалуйста решить задачу 7 класс.Параллельные прямые a и b пересекаются с прямой c . Один из внутренних углов равен 107 градусов .под каким углом пересекает биссектриса данного угла вторую прямую. Ответы в конце учебника : 53°30‘ ; 126°30‘ . А вот как это решать я не знаю
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