Разбор слова по составу : жуками

Русский язык
Разбор слова по составу : жуками
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень жук суффикс ам окончание и
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