При совмесной работе двух контролёров они могут за 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. 1 контролёр при той же производительностью может выполнить один всю эту работу за 12 часов. сколько времени потребуется 2 к...
Математика
При совмесной работе двух контролёров они могут за 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. 1 контролёр при той же производительностью может выполнить один всю эту работу за 12 часов. сколько времени потребуется 2 контролёру на всю эту работу, если он будет работать один из той же производительностью как раньше. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Вместе два контролёра проверяют за час 48/8=6 аппаратов Один контролёр проверяет за час 48/12=4 аппарата Второй контролёр проверяет за час 6-4=2 аппарата Второй контролёр всю работу выполнит за 48/2=24 часа
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