При совмесной работе двух контролёров они могут за 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. 1 контролёр при той же производительностью может выполнить один всю эту работу за 12 часов. сколько времени потребуется 2 к...

Математика

При совмесной работе двух контролёров они могут за 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. 1 контролёр при той же производительностью может выполнить один всю эту работу за 12 часов. сколько времени потребуется 2 контролёру на всю эту работу, если он будет работать один из той же производительностью как раньше. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость