Через 2-3 дня на территорию вашего города придет циклон. объясни, как изменится погода

Українська література
Через 2-3 дня на территорию вашего города придет циклон. объясни, как изменится погода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦИКЛОН - ЭТО ВИХРИ С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ,СЛЕДОВАТЕЛЬНО,ПОГОДА УЛУЧШИТСЯ,СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ
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