чем природные чс отличается от техногеннго

Природные ЧС зависят от природных факторов,на которые не влияет человек. Техногенные ЧС зависят от человеческого фактора,не от природы.

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природные чс отличаются от техногенных чс тем что техногенные чс создает сам человек, а природные сама природа. это в крации и своими словами