Через 40г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8% пропустили сернистый газ.При этом образовался сульфит натрия.Вычислите объём (н.у.) вступившего в реакцию газа.
Химия
Через 40г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8% пропустили сернистый газ.При этом образовался сульфит натрия.Вычислите объём (н.у.) вступившего в реакцию газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O m(NaOH) = m(раствораNaOH) *ω = 40*0.08 = 3.2 г n(NaOH) = m/M = 3.2/40 = 0.08 моль n(SO2) = 0.08*1/2 = 0.04 моль V(SO2) = n*Vm = 0.04*22.4 = 0.896 л
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