Через 40г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8% пропустили сернистый газ.При этом образовался сульфит натрия.Вычислите объём (н.у.) вступившего в реакцию газа.

Химия

Через 40г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8% пропустили сернистый газ.При этом образовался сульфит натрия.Вычислите объём (н.у.) вступившего в реакцию газа.

Автор: Гость