В рыбной хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы,а в другом пруду - по 8 кг карпа на 122 площади и получили 61600 кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пруда...
Математика
В рыбной хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы,а в другом пруду - по 8 кг карпа на 122 площади и получили 61600 кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67 200 / 7 = 9 600 (м2) - площадь первого пруда 61 600 / 8 = 7 700 (м2) - площадь второго пруда 9 600 - 7 700 = 1 900 (м2) Ответ: первый пруд больше второго на 1 900 м2
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