В рыбной хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы,а в другом пруду - по 8 кг карпа на 122 площади и получили 61600 кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пруда...

Математика

В рыбной хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы,а в другом пруду - по 8 кг карпа на 122 площади и получили 61600 кг рыбы. На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?

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