2 номер плизззззззззззз
Алгебра
2 номер плизззззззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) M^-3*M^2=M^(-3+2)=M^-1 2) M^-1/M^-4=M^(-1-(-4))=M*(-1+4))=M^3 Ответ: M^3 (М в 3 степени)
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