Один из двух внутренних односторонних углов при параллельных прямых и секущей на 60 градусов больше другого. Найти меньший из этих углов .
Геометрия
Один из двух внутренних односторонних углов при параллельных прямых и секущей на 60 градусов больше другого. Найти меньший из этих углов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначив один из углов х, другой по условию равен х+60. они внутренние односторонние и в сумме составляют 180 градусов. Уравнение х+х+60=180 решив уравнение найдем, что меньший угол равен 60 градусов
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