Один из двух внутренних односторонних углов при параллельных прямых и секущей на 60 градусов больше другого. Найти меньший из этих углов .

Геометрия

Один из двух внутренних односторонних углов при параллельных прямых и секущей на 60 градусов больше другого. Найти меньший из этих углов .

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