В каком случае допущена ошибка в образовании степени сравнения прилагательного? 1. Самый спокойнейший 2. Более правильный 3. величайший
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В каком случае допущена ошибка в образовании степени сравнения прилагательного? 1. Самый спокойнейший 2. Более правильный 3. величайший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Спокойный - спокойнее (сравнительная)- спокойнейший (превосходная). 2. правильный - правильнее (сравнительная) - более правильный (превосходная). 3. величественный - величественнее (сравнительная) - величайший (превосходная). ошибка в 1-ом ответе: 1. самый спокойнейший.
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