Торғайды, қорғайды, ойнаймыз, ойлаймыз

Қазақ тiлi
Торғайды, қорғайды, ойнаймыз, ойлаймыз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің інім торғайды үстап алды.Мен сіңімді қорғаймын. Біз балдармен ойнаймыз.
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