Витя поехал на машине 1,6 кл ,а Вова в 3 раза больше, Костя проехал столько сколько все проехали. Сколько кл всего проехали мальчики

Математика

Витя поехал на машине 1,6 кл ,а Вова в 3 раза больше, Костя проехал столько сколько все проехали. Сколько кл всего проехали мальчики

Автор: Гость