Витя поехал на машине 1,6 кл ,а Вова в 3 раза больше, Костя проехал столько сколько все проехали. Сколько кл всего проехали мальчики
Математика
Витя поехал на машине 1,6 кл ,а Вова в 3 раза больше, Костя проехал столько сколько все проехали. Сколько кл всего проехали мальчики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.6*3=4,8 1.6+4.8=6.4 4.8+1.6+6.4=12.8
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