Кокава масса сульфид железа (||) образующесяго в резултяте взаимодействия 112 г. жел??за с серлй
Химия
Кокава масса сульфид железа (||) образующесяго в резултяте взаимодействия 112 г. жел??за с серлй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112г х Fe + S = FeS М=56г\моль 88г\моль n (FeS) = (Fe) = 2 моль m =n * M m (FeS) =2моль*88г\моль = 176г
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