Кокава масса сульфид железа (||) образующесяго в резултяте взаимодействия 112 г. жел??за с серлй

Химия
Кокава масса сульфид железа (||) образующесяго в резултяте взаимодействия 112 г. жел??за с серлй
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    112г                    х      Fe     +  S   =   FeS М=56г\моль           88г\моль n (FeS) =  (Fe) =  2 моль          m =n * M          m (FeS) =2моль*88г\моль =     176г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите нужно найти:когда появилась растительная клетка, в каком растение её впервые нашли. пожалуйста
Ответить
Литература
Придумать предложение к любой букве 1 класс
Ответить
Биология
Сообщение о голосеменных растений
Ответить
Биология
Количество придатков у майского жука и заполните пожалуйста табличку фото ниже
Ответить
Окружающий мир
Животное из березовой рощи
Ответить