Количество придатков у майского жука и заполните пожалуйста табличку фото ниже

Биология
Количество придатков у майского жука и заполните пожалуйста табличку фото ниже
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Автор: Гость
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Гость:
1                                               3                                            8    ротовые органы                 ноги                               дыхальца  органы чувств                    крылья                       органы размножения                                                                                     ГОЛОВА 1 пара длинных усиков  1 пара сложных фасеточных глаз  щупики ротовых придатков (3 пары):верхняя челюсть-жвалы,нижняя челюсть, нижняя губа. Еще есть верхняя губа.   ГРУДЬ  3 пары ног  2 пары крыльев из них 1 пара это жесткие надкрылья и 1 пара большие полупрозрачные летательные крылья БРЮШКО Дыхальца (стигмы) 9 пар расположены на члениках груди и брюшка)  Анальное отверстие  Копулятивный аппарат (в генитальном сегменте) у самцов и яйцеклад у самок                                
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