Количество придатков у майского жука и заполните пожалуйста табличку фото ниже
Биология
Количество придатков у майского жука и заполните пожалуйста табличку фото ниже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3 8 ротовые органы ноги дыхальца органы чувств крылья органы размножения ГОЛОВА 1 пара длинных усиков 1 пара сложных фасеточных глаз щупики ротовых придатков (3 пары):верхняя челюсть-жвалы,нижняя челюсть, нижняя губа. Еще есть верхняя губа. ГРУДЬ 3 пары ног 2 пары крыльев из них 1 пара это жесткие надкрылья и 1 пара большие полупрозрачные летательные крылья БРЮШКО Дыхальца (стигмы) 9 пар расположены на члениках груди и брюшка) Анальное отверстие Копулятивный аппарат (в генитальном сегменте) у самцов и яйцеклад у самок
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