Решите задачу,выделяя три этапа математического моделирования:Катер за 1ч20м проп??ывает по течению реки 24км,а против течения за 1.5ч на 3км меньше.Найти скорость течения реки и собственную скорость катера

Математика

Решите задачу,выделяя три этапа математического моделирования:Катер за 1ч20м проп??ывает по течению реки 24км,а против течения за 1.5ч на 3км меньше.Найти скорость течения реки и собственную скорость катера

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