Твір роздум про казку Мишка пожалуйста на 7 класс

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Я вважаю що мишка вчинила правильно, покаравши своїх господарів. Адже кожна інша людина вчинила так само. В цій казці мишка асоціюїця з справедливістю. Ця казка повчає нас, що не треба бути жадібними і не наживатися на чужому горі.