Твір роздум про казку Мишка пожалуйста на 7 класс

Українська література
Твір роздум про казку Мишка пожалуйста на 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважаю що мишка вчинила правильно, покаравши своїх господарів. Адже кожна інша людина вчинила так само. В цій казці мишка асоціюїця з справедливістю. Ця казка повчає нас, що не треба бути жадібними і не наживатися на чужому горі.
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