Расстояние между двумя городами 180 км. С какой скоростью надо ехать , чтобы преодолеть это расстояние за 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,5ч,6ч,tч?Построй фомулу зависимости скорости v от времениt.

Математика

Расстояние между двумя городами 180 км. С какой скоростью надо ехать , чтобы преодолеть это расстояние за 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,5ч,6ч,tч?Построй фомулу зависимости скорости v от времениt.

Автор: Гость