Расстояние между двумя городами 180 км. С какой скоростью надо ехать , чтобы преодолеть это расстояние за 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,5ч,6ч,tч?Построй фомулу зависимости скорости v от времениt.
Математика
Расстояние между двумя городами 180 км. С какой скоростью надо ехать , чтобы преодолеть это расстояние за 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,5ч,6ч,tч?Построй фомулу зависимости скорости v от времениt.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180/1=180 км/ч 180/2=90 км/ч 180/3=60 км/ч 180/4=45 км/ч 180/5=36 км/ч 180/6=30 км/ч 180/t км/ч v=S/t км/ч
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