Какие произведения древнегреческой культуры вам известны? Что вы знаете об их судьбе?

История
Какие произведения древнегреческой культуры вам известны? Что вы знаете об их судьбе?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 веке до н. э. в Греции творили три прославленных скульптора: Фидий, Мирон и Поликлет. “Никто не сомневается, что Фидий наиболее знаменитый художник всех народов”, — писал древнеримский историк почти через 500 лет после смерти великого скульптора Древней Греции. И, тем не менее, об этом замечательном человеке почти ничего неизвестно. Даже даты его жизни весьма приблизительны: родился в начале 5 в. до н. э. , умер около 432—431 г. до н. э. Большинство его многочисленных творений погибло, во всяком случае, те, что восхищали его современников. Самым известным произведением Фидия считается статуя Зевса в Олимпии. Огромный четырнадцатиметровый бог восседал на золотом троне, и казалось, встань он, распрями широкие плечи — тесно станет ему в обширном зале храма и низок окажется потолок. Голову Зевса украшал венок из ветвей маслины — знак миролюбия грозного бога. Лицо, плечи, руки, грудь были из слоновой кости, а плащ, перекинутый через левое плечо, венец, борода Зевса были из сверкающего золота. Фидий наделил Зевса человеческим благородством. Его благообразное лицо, обрамленное курчавой бородой и вьющимися волосами, было не только строгим, но и добрым, поза торжественна, величава и спокойна. За троном Зевса стоял щит бога – эгида, который был символом покровительства богов. Статуя производила такое впечатление, что, по словам древнего автора, люди, удрученные горем, искали утешения в созерцании творения Фидия. Молва объявила статую Зевса одним из “семи чудес света”. “Зевс Олимпийский” простоял почти 900 лет и погиб в 5 в. н. э. во время пожара. Все это время потомки Фидия хранили и оберегали великое произведение своего предка. Дом Фидия в Олимпии тоже бережно сохранялся в течение веков, ибо и он считался священным.
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