Побробуц сам придумать и написать письмо дяде федору или коту матроскину

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Побробуц сам придумать и написать письмо дяде федору или коту матроскину
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой Фёдор это письмо тебе.Мне так захотелось узнать как вы там живёте с удовольствием!Как там поживает ваш Матроскин и Шарик?Наверное хорошо.Я надеюсь вы там все хорошо живёте вместе.Я надеюсь ты получил это письмо!
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