Побробуц сам придумать и написать письмо дяде федору или коту матроскину

Гость: Гость:

Дорогой Фёдор это письмо тебе.Мне так захотелось узнать как вы там живёте с удовольствием!Как там поживает ваш Матроскин и Шарик?Наверное хорошо.Я надеюсь вы там все хорошо живёте вместе.Я надеюсь ты получил это письмо!