Периметр квадрата равен 1) 11 сантиметров 2) 17 сантиметров 3) 21 сантиметр Найдите дли??у его стороны
Математика
Периметр квадрата равен 1) 11 сантиметров 2) 17 сантиметров 3) 21 сантиметр Найдите дли??у его стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр( Р) это сумма всех сторон. Как мы знаем, у квадрата все четыре стороны равны, иначе он не был бы квадратом ;) Ну так вот, если а)11 см его периметр, то просто раздели его на четыре стороны, а то есть: а) 11:4=2,75 б)17:4=4,25 в)21:4=5,25 Итак, проверим: если у квадрата 4 стороны, то в:а) 2,75*4= 11 см :) Удачи))
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