Периметр квадрата равен 1) 11 сантиметров 2) 17 сантиметров 3) 21 сантиметр Найдите дли??у его стороны

Гость: Гость:

Периметр( Р) это сумма всех сторон. Как мы знаем, у квадрата все четыре стороны равны, иначе он не был бы квадратом ;) Ну так вот, если а)11 см его периметр, то просто раздели его на четыре стороны, а то есть: а) 11:4=2,75 б)17:4=4,25 в)21:4=5,25 Итак, проверим: если у квадрата 4 стороны, то в:а) 2,75*4= 11 см :) Удачи))