Периметр квадрата равен 1) 11 сантиметров 2) 17 сантиметров 3) 21 сантиметр Найдите дли??у его стороны

Математика
Периметр квадрата равен 1) 11 сантиметров 2) 17 сантиметров 3) 21 сантиметр Найдите дли??у его стороны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр( Р) это сумма всех сторон. Как мы знаем, у квадрата все четыре стороны равны, иначе он не был бы квадратом ;) Ну так вот, если а)11 см его периметр, то просто раздели его на четыре стороны, а то есть: а) 11:4=2,75 б)17:4=4,25 в)21:4=5,25 Итак, проверим: если у квадрата 4 стороны, то в:а) 2,75*4= 11 см :) Удачи))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Торғайды, қорғайды, ойнаймыз, ойлаймыз
Ответить
История
Какие произведения Древнегреческой Культуры вам известны ? Что вы знаете об их су??ьбе?
Ответить
Английский язык
Переведите :Правила поведения в школе
Ответить
Математика
Витя поехал на машине 1,6 кл ,а Вова в 3 раза больше, Костя проехал столько сколько все проехали. Сколько кл всего проехали мальчики
Ответить
Математика
Расстояние между двумя городами 180 км. С какой скоростью надо ехать , чтобы преодолеть это расстояние за 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,5ч,6ч,tч?Построй фомулу за...
Ответить