Помогите украсить фотку цветными фломастерами или карандашими плиз!! очень надо!! буду благодарна:з дам 15 баллов:з

Технология

Помогите украсить фотку цветными фломастерами или карандашими плиз!! очень надо!! буду благодарна:з дам 15 баллов:з

Автор: Гость