Помогите украсить фотку цветными фломастерами или карандашими плиз!! очень надо!! буду благодарна:з дам 15 баллов:з

Технология
Помогите украсить фотку цветными фломастерами или карандашими плиз!! очень надо!! буду благодарна:з дам 15 баллов:з
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