Что к чему??? Помогие пожалуйста!
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Что к чему??? Помогие пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слобода - место поселения ремесленников и служилых людей. Починок - недавно заселенная деревня Мир - несколько сельских поселений с угодьями Село - поселение с церковью и господским двором Погост - отдельно стоящее поселение с церковью и кладбищем Торжок - центр торговли, место ярмарок Займище - небольшое поселение на дикой земле, занятое обычно одним двором
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