Что к чему??? Помогие пожалуйста!

Гость: Гость:

Слобода - место поселения ремесленников и служилых людей. Починок - недавно заселенная деревня Мир - несколько сельских поселений с угодьями Село - поселение с церковью и господским двором Погост - отдельно стоящее поселение с церковью и кладбищем Торжок - центр торговли, место ярмарок Займище - небольшое поселение на дикой земле, занятое обычно одним двором