Письмо президенту от школьника !!!! Пожалуйста !!!!

Гость: Гость:

Здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович вам пишет ученица 8ого класса ФИО. Вся наша школа благодарит вас финансирование нашего ккомпьютерного класса. Теперь мы можем заниматься на компьютерах, что безусловно пригодится в жизни. Просим вас приехать к нам в школу номер *** на концерт. С уважением ФИО