Письмо президенту от школьника !!!! Пожалуйста !!!!
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Письмо президенту от школьника !!!! Пожалуйста !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович вам пишет ученица 8ого класса ФИО. Вся наша школа благодарит вас финансирование нашего ккомпьютерного класса. Теперь мы можем заниматься на компьютерах, что безусловно пригодится в жизни. Просим вас приехать к нам в школу номер *** на концерт. С уважением ФИО
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