Через парк ведёт дорожка 32 м,или 4/9 дорожки,покрыто плитками задача а остальная ча??ть только гравием.Сколько метров дорожки покрыто

Математика

Через парк ведёт дорожка 32 м,или 4/9 дорожки,покрыто плитками задача а остальная ча??ть только гравием.Сколько метров дорожки покрыто

Автор: Гость