через сколько секунд от начала движения поезд достигнет скорости 50 км|ч при ускорении 0,5 м/с2 . Какой путь он пройдет при разгоні

Физика
через сколько секунд от начала движения поезд достигнет скорости 50 км|ч при ускорении 0,5 м/с2 . Какой путь он пройдет при разгоні
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a*t t=V/a=13,88/0,5=27,8 c S=a*t^2/2=193 м
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