через сколько секунд от начала движения поезд достигнет скорости 50 км|ч при ускорении 0,5 м/с2 . Какой путь он пройдет при разгоні

Физика

через сколько секунд от начала движения поезд достигнет скорости 50 км|ч при ускорении 0,5 м/с2 . Какой путь он пройдет при разгоні

Автор: Гость