Через точку O, не лежащую между параллельными плоскостями альфа и бета , проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости альфа и бета в точках A1 и A2 соответсвенно , прямая m — в точках B1 и B2. Найдите длину отрезка A1B...
Геометрия
Через точку O, не лежащую между параллельными плоскостями альфа и бета , проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости альфа и бета в точках A1 и A2 соответсвенно , прямая m — в точках B1 и B2. Найдите длину отрезка A1B1, если A2B2=15 см, OB1:OB2=3:5. Напишите , ПОЖАЛУЙСТА , полное решение и нарисуйте картинку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники подобны за двома углами,так как накрест лежащие углы равны. Соответственно если одна ис сторон треугольника относиться 3:5 то и две другие имеют такое же соотношение. А1В1:А2В2=ОВ1:ОВ2 А1В1:15=3:5 5(А1В1)=45 А1В1=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика