Через точку O, не лежащую между параллельными плоскостями альфа и бета , проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости альфа и бета в точках A1 и A2 соответсвенно , прямая m — в точках B1 и B2. Найдите длину отрезка A1B...

Геометрия

Через точку O, не лежащую между параллельными плоскостями альфа и бета , проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости альфа и бета в точках A1 и A2 соответсвенно , прямая m — в точках B1 и B2. Найдите длину отрезка A1B1, если A2B2=15 см, OB1:OB2=3:5. Напишите , ПОЖАЛУЙСТА , полное решение и нарисуйте картинку

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