Через три года Семён будет в 2 раза старше ,чем три года назад.Сколько лет Семёну сейчас
Математика
Через три года Семён будет в 2 раза старше ,чем три года назад.Сколько лет Семёну сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас Семену 3 года, через 3 года Семёну будет 6 лет( (3+3) (6\2=3))
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