Чергування голосних звуків можливе в кожному слові рядка А олово, шестеро, вечір Б гонити, плести, стирати В Київ, дзвін, поле Г лебідь, світити, пекти

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Чергування голосних звуків можливе в кожному слові рядка А олово, шестеро, вечір Б гонити, плести, стирати В Київ, дзвін, поле Г лебідь, світити, пекти

Автор: Гость