Чернокрылый красногрудый и зимой найдет приют не боится он простуды со снежком тут как тут снегирь. выписать слова с чередующими гласными
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Чернокрылый красногрудый и зимой найдет приют не боится он простуды со снежком тут как тут снегирь. выписать слова с чередующими гласными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приют не боивы чего легко же
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