Чернокрылый красногрудый и зимой найдет приют не боится он простуды со снежком тут как тут снегирь. выписать слова с чередующими гласными

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Чернокрылый красногрудый и зимой найдет приют не боится он простуды со снежком тут как тут снегирь. выписать слова с чередующими гласными

Автор: Гость