Задача 5 как правильно оформить задачу

Математика
Задача 5 как правильно оформить задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-80еенгшшыщщыы=10 дм
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