Визначення що таке іменований масштаб?
География
Визначення що таке іменований масштаб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Іменований масштаб дає можливість без додаткових перетворень наближено визначати розміри об’єктів і відстані між ними. В іменованому масштабі завжди є словесне пояснення величини масштабу. Наприклад, якщо числовий масштаб 1:50 000, то іменований записують так: в 1 см — 500 м. Це означає, що відрізок довжиною 1 см на плані відповідає відстані 500 м на місцевості.
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