Рассмотри рисунок и опиши движения перьев во время машущего полета

Биология
Рассмотри рисунок и опиши движения перьев во время машущего полета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)какой рисунок? 2)перья не могут справится с ветром во время полета и не много бултыхаются?
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