Черты сходства циклона и антициклона

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Циклон - это огромный атмосферный вихрь с пониженным давлением воздуха. Воздушные массы в циклоне всегда перемещаются против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном. Циклоны возникают благодаря вращению Земли (впрочем циклоны есть и на других планетах) . Циклон обладает огромной энергией и несёт с собой сильные ветры (в т. ч. шквалы) , осадки, включая грозы, и прочие не очень приятные явления природы. Антициклон, как ясно из названия, противоположность циклону - давление в антициклоне повышенное, а вращается он по часовой стрелке в северном и против часовой стрелки в южном полушарии. Вдобавок к этому антициклон в отличие от циклона стабилизирует погоду - на территории, над которой он проходит, на несколько дней устанавливается умеренная малооблачная погода, летом - жаркая, зимой - морозная. Общее у циклонов и антициклонов - то, что образовываются они только над определёнными местами планеты, так, например, антициклоны часто возникают над ледовыми полями - и чем больше территория льда, тем более мощный антициклон может возникнуть (над Антарктидой - самый мощный, над Арктикой - средней мощности, над Гренландией - относительно слабый) .