Чет не выходит неравенство .Помогите пожалуйста.можно всё по подробнее объяснить.

Гость: Гость:

Итак,переносим правую часть уранения с противоположным знаком. Находим общий знаменатель он равен:2(х-3) Раскрыв скобку получаем общий знамнатель равный:2х-6 далее домножаем первую дробь на 2,вторую на х-3,а единицу на 2х-6. Получаем 2х^2-4х-4-х^2+3х-2х+6<0 приводим подобные. Получаем: х^2-3х+2=0 решаем квадратное уравнение. D=(-3)^2-4•1•2=9-8=1 х1=(3+1) :2=2 х2=(3-1):2=1 Нарисуй числовую ось,отметь промежутки. Ответ: х€[1;2]