Постройте график функции у= -3х +2. Выясните, лежат ли на графике этой функции точки М(46; -136) ; N(104; -34) . За ранее СПАСИБО!!
Алгебра
Постройте график функции у= -3х +2. Выясните, лежат ли на графике этой функции точки М(46; -136) ; N(104; -34) . За ранее СПАСИБО!!
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