Постройте график функции у= -3х +2. Выясните, лежат ли на графике этой функции точки М(46; -136) ; N(104; -34) . За ранее СПАСИБО!!

Алгебра

Постройте график функции у= -3х +2. Выясните, лежат ли на графике этой функции точки М(46; -136) ; N(104; -34) . За ранее СПАСИБО!!

Автор: Гость