Существует ли треугольник со сторонами 7 сантиметров 9 сантиметров и 16 метров? 3 к??лометров 599 километров и 601 километр?

Математика
Существует ли треугольник со сторонами 7 сантиметров 9 сантиметров и 16 метров? 3 к??лометров 599 километров и 601 километр?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) нет 7, 9, 1600см   тк 1600 не меньше 7+9 2)да тк 601 меньше 3+599=602              599 меньше 3+601=604               3 меньше 599+601=1200
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