(7, 1-x):3, 6=1 1/2 помогите пж
Математика
(7, 1-x):3, 6=1 1/2 помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 7,1 - х ) / 3,6 - 1 1/2 7,1 - х = 1,5 * 3,6 7,1 - х = 5,4 х = 7,1 - 5,4 х = 1,7 Ответ : х = 1,7
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