Четвероклассники нашей школы сдали 240 кг макулатуры. Мальчики сдали на 40 кг больше. Сколько макулатуры сдали девочки?

Математика

Четвероклассники нашей школы сдали 240 кг макулатуры. Мальчики сдали на 40 кг больше. Сколько макулатуры сдали девочки?

Автор: Гость