Четвероклассники нашей школы сдали 240 кг макулатуры. Мальчики сдали на 40 кг больше. Сколько макулатуры сдали девочки?
Математика
Четвероклассники нашей школы сдали 240 кг макулатуры. Мальчики сдали на 40 кг больше. Сколько макулатуры сдали девочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим х девочки х+40 мадьчики х + х+40 =240 2х =240-40 2х=200 х=200÷2 х=100 кг деффчонки
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