Сказка двенадцать месяцев основа сюжета

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Сказка двенадцать месяцев основа сюжета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девушка-сирота по наказу мачехи в холодную зиму ночью отправляется за подснежниками, чуть-ли не умирает от холода, как набредает на костер, вокруг которого сидят 12 месяцев. За ее доброту они дарят ей колечко, которое "спасает" ее от злой мачехи с сводными сестрами и от молодой и глупенькой королевы. Еще, несмотря на все то зло, что они ей причинили, она им в конце тоже помогла: не дала замерзнуть от холода, раздала шубы и теплую одежду.
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