Сказка двенадцать месяцев основа сюжета

Гость: Гость:

Девушка-сирота по наказу мачехи в холодную зиму ночью отправляется за подснежниками, чуть-ли не умирает от холода, как набредает на костер, вокруг которого сидят 12 месяцев. За ее доброту они дарят ей колечко, которое "спасает" ее от злой мачехи с сводными сестрами и от молодой и глупенькой королевы. Еще, несмотря на все то зло, что они ей причинили, она им в конце тоже помогла: не дала замерзнуть от холода, раздала шубы и теплую одежду.