Четыре числа составляют арифметическую прогрессию.Найдите эти числа,если извест??о,что сумма первых трех из них равна 6,а сумма трех последних равна 9

Алгебра

Четыре числа составляют арифметическую прогрессию.Найдите эти числа,если извест??о,что сумма первых трех из них равна 6,а сумма трех последних равна 9

Автор: Гость