Спишите, всталяя пропущенные буквы и обозначая орфограмму: ОБРАЗЕЦ:расту(корень раст), вырос, ростой (искл.) 1.Р..стение, пор..сль, вр..сти, отр..стят, прир..сти, р..сточки, зар..сль, р..стительный,водор..сли, ср..стись, выр....

Русский язык
Спишите, всталяя пропущенные буквы и обозначая орфограмму: ОБРАЗЕЦ:расту(корень раст), вырос, ростой (искл.) 1.Р..стение, пор..сль, вр..сти, отр..стят, прир..сти, р..сточки, зар..сль, р..стительный,водор..сли, ср..стись, выр..стить, отр..слевой. СРООООЧНОООООО!!!!!!! 20 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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