Помогите упр. 45 составляет пословицы

Гость: Гость:

1)Приветливое слово побеждает гнев. 2)Про доброе дело говори смело. 3)На красный цветок и пчела летит. 4)По д лежачий камень вода не течет. 5)Яблочное семя знает свое время. 6)Острый топор и дуб рубит.