Помогите упр. 45 составляет пословицы
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Помогите упр. 45 составляет пословицы
Ответ(ы):
Гость:
1)Приветливое слово побеждает гнев. 2)Про доброе дело говори смело. 3)На красный цветок и пчела летит. 4)По д лежачий камень вода не течет. 5)Яблочное семя знает свое время. 6)Острый топор и дуб рубит.
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