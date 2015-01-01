Чи можна подати число 2015 у вигляді суми квадратів двох натуральних чисел?
Алгебра
Чи можна подати число 2015 у вигляді суми квадратів двох натуральних чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остатки от деления числа x на 4 могут быть только 0,1,2,3. Значит, остатки от деления числа x² на 4 могут быть только 0,1. Значит x²+y² может иметь остатки только 0, 1, 2. Но 2015=4*503+3, т.е. остаток от деления 2015 на 4 равен 3. Значит равенство x²+y²=2015 ни при каких натуральных х, у невозможно.
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